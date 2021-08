Ödegaard zweifelt an Real-Zukunft

Zieht es Martin Ödegaard erneut weg von Real Madrid? Einem Bericht der ‚Marca‘ zufolge zweifelt der norwegische Mittelfeldspieler an einer Zukunft bei den Königlichen. Demnach sehe er unter Carlo Ancelotti ähnliche Tendenzen wie in den vergangenen Jahren unter Zinedine Zidane – kein bedingungsloses Vertrauen.

Der neue Coach vertraue im zentralen Mittelfeld nach den ersten Eindrücken weiterhin den Routiniers Luka Modric (35) und Toni Kroos (31). So sei nicht ausgeschlossen, dass Ödegaards Rückkehr zum FC Arsenal wieder Thema wird. Bei den Gunners lief der 22-Jährige in der vergangenen Rückrunde auf. Arsenal-Trainer Mikel Arteta, so heißt es, würde gerne mit ihm weiterarbeiten.