Hofmann zu den Bayern?

Der FC Bayern beschäftigt sich offenbar mit Jonas Hofmann. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, hat der Rekordmeister den variablen Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach „auf der Einkaufsliste“.

Die ‚Sport Bild‘ schreibt zwar nicht explizit, dass Hofmann noch in diesem Sommer kommen soll – allerdings ergäbe ein solcher Deal durchaus Sinn, ist der Kader der Münchner doch schmal besetzt. Zwei bis drei Neue sollen in der letzten Transferwoche noch kommen.

Hofmann ist bis 2023 an Gladbach gebunden und hatte in der Vergangenheit bereits mit dem nächsten Karriereschritt geliebäugelt. Dafür betrieb der deutsche Nationalspieler mit 21 Scorerpunkten in der Vorsaison auch kräftig Eigenwerbung.

UPDATE (17:13 Uhr): Laut ‚Sport1‘ fordert die Borussia 22 Millionen Euro Ablöse für Hofmann.

