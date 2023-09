Chaos beim DFB: Rummenigge und Mintzlaff ziehen sich zurück

Der Deutsche Fußball-Bund muss den nächsten einschneidenden Personalwechsel verkraften. Aus der Taskforce, die eigentlich gemeinsam zukunftsweisende Entscheidungen auf den Weg bringen wollte, scheiden Karl-Heinz Rummenigge und Oliver Mintzlaff aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Rummenigge verweist in seiner Erklärung (zitiert via ‚kicker‘) auf die Personalie Andreas Rettig: „So haben wir von der Installation Andreas Rettigs als Geschäftsführer Sport des DFB, eine durchaus sensible Personalie und diskussionswürdige Entscheidung, durch die Medien erfahren. Auf dieser Basis ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht möglich.“

Lese-Tipp

DFB: Neue Entwicklung bei Nagelsmann – drei Alternativen

Die Verpflichtung von Rettig, in der Vergangenheit vor allem mit kritischen Äußerungen gegenüber dem DFB aufgefallen, wurde intern unterschiedlich positiv gesehen. Mintzlaff spart den Namen Rettig in seiner Erklärung zwar aus, sein Wortlaut kann aber durchaus in eine ähnliche Richtung gedeutet werden. „Mit dem heutigen Tag werde ich mein Engagement nun niederlegen und die Taskforce verlassen, da ich einer weiteren Zusammenarbeit kritisch gegenüberstehe“, so Mintzlaff. Er sei aber „fest davon überzeugt, dass Rudi Völler zeitnah den richtigen Trainer für die deutsche Nationalmannschaft finden wird“.