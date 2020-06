FCN: Folgt Becker auf Palikuca?

Nach dem wohl beschlossenen Abschied von Cheftrainer Jens Keller beim 1. FC Nürnberg scheint nun auch der Posten von Sportvorstand Robert Palikuca zur Debatte zu stehen. Wie das Portal ‚Liga-Zwei.de‘ berichtet, ist der ehemalige HSV-Sportdirektor Ralf Becker als Nachfolger im Gespräch.

Becker war nach zwei erfolgreichen Jahren bei Holstein Kiel, in denen den Störchen fast der Durchmarsch von der dritten Liga in die Bundesliga gelang, im Sommer 2018 zum Hamburger SV gewechselt. Nach dem verpassten Wiederaufstieg in der vorherigen Zweitligasaison musste der 49-Jährige seinen Stuhl räumen. Seitdem ist der gebürtige Leonberger ohne Verein.