Medien: Keller-Aus beschlossen

Jens Keller muss seinen Hut beim 1. FC Nürnberg nach der Saison wohl wieder nehmen. Das Aus des Club-Trainers steht bereits fest, berichtet die ‚Bild‘ – unabhängig davon, wie das letzte Spiel gegen Holstein Kiel am Sonntag endet.

Seit Wochen werde im Aufsichtsrat über einen Keller-Rauswurf diskutiert, nun sei es nur noch eine Frage des genauen Zeitpunkts. Sportvorstand Robert Palikuca sagt: „Jens Keller wird in Kiel auf der Bank sitzen. Er hat bewiesen, dass er die Mannschaft auf Drucksituationen wie gegen Dresden oder in Wiesbaden gut einstellen kann.“

Keller hatte Mitte November in Nürnberg übernommen. In 20 Partien fuhr der 49-Jährige einen Punkteschnitt von 1,1 ein. Und noch droht den Franken mit dem Abrutschen von der Bundesliga bis in die dritte Liga der Super-GAU: Nur zwei Punkte liegt der Tabellen-15. vor dem Karlsruher SC. In einer möglichen Relegation säße Keller womöglich nicht mehr auf der Bank.