Nürnberg zögert mit Tibidi-Verpflichtung

Ob das Probetraining des vereinslosen Alexis Tibidi beim 1. FC Nürnberg von Erfolg gekrönt und mit einem Vertrag belohnt wird, soll sich zeitnah entscheiden. Der ‚kicker‘ berichtet, dass der 21-Jährige noch bis morgen am Training des Clubs teilnehmen wird. Anschließend müssen Cheftrainer Miroslav Klose und Sportvorstand Joti Chatzialexiou über den Gast urteilen.

Positionsbedingt sind die Nürnberger eigentlich auf der Suche nach einem anderen Profil. Im Sturmzentrum drückt derzeit der Schuh, laut dem Fachmagazin würde der FCN deshalb gerne dort noch auf dem Transfermarkt zuschlagen. Gut möglich, dass bis zum Ende der Transferphase noch ein neuer Torjäger bei den Franken aufschlägt – vielleicht sogar zusätzlich zu Flügelstürmer Tibidi.