FC Turin holt Sanabria

Antonio Sanabria (24) schnürt in Zukunft seine Fußballschuhe in Italien. Der Angreifer wechselt von Betis Sevilla zum FC Turin, wo er einen Vierjahresvertrag unterzeichnet hat. Die Ablösesumme liegt bei rund zehn Millionen Euro. Bevor der Paraguayer zu seinem neuen Team stoßen kann, muss er negative Covid-Tests vorweisen. Solange bleibt er isoliert.

In der laufenden Saison erzielte Sanabria drei Tore in 16 Einsätzen für Betis. Einen Stammplatz konnte er sich jedoch nicht erkämpfen. An Loren Morón gab es für den Südamerikaner kein Vorbeikommen.