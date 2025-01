Mainz: Burkardt-Zukunft geklärt

Jonathan Burkardt wird mindestens bis zum Saisonende für den FSV Mainz 05 spielen. „Ich bleibe in Mainz – im Winter auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal, was kommt“, so der Torjäger der Rheinhessen im Zuge des gestrigen 2:0-Siegs gegen den VfL Bochum, bei dem er beide Tore seiner Mannschaft erzielte.

Zuvor hatte bereits Sportvorstand Christian Heidel einen Winter-Abschied des 24-Jährigen ausgeschlossen. Eintracht Frankfurt zeigt Interesse an einer Verpflichtung von Burkardt und prüfte zuletzt, ob der Nationalspieler schon im Winter zu haben ist, da Omar Marmoush die SGE wohl in Richtung Manchester City verlassen wird.