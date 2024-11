Musiala kündigt Vertragsnews an: „In der Winterpause wissen wir mehr“

Jamal Musiala hat mit seinen 21 Jahren bereits unglaubliche 177 Pflichtspiele für den FC Bayern absolviert, dazu war der Youngster in dem Zeitraum an 87 Treffern direkt beteiligt. Klar ist, dass das Offensivtalent die Bayern noch auf Jahre prägen soll. Schließlich ist Musiala nebenher auch noch das Gesicht der neuen DFB-Elf und hat selbst hohe Ziele, wie den Gewinn des Ballon d‘Or.

Seit Längerem ist man in München bemüht, den bis 2026 laufenden Vertrag zu verlängern. Vermeintlich monatelange Verhandlungsrunden haben bei Musiala aber keine großen Spuren hinterlassen. Im Gespräch mit dem ‚Redaktionsnetzwerk Deutschland‘ ist er hinsichtlich einer zeitnahen Einigung zuversichtlich: „Für mich ist es wichtig, fit zu bleiben und meine Leistungen zu bringen, bis ich ein bisschen Zeit habe, um runterzufahren. Dann kann ich mir Zeit nehmen, um über alles nachzudenken. Ich glaube, in der Winterpause werden wir mehr wissen.“



„Bin glücklich, wo ich bin“

Drängen lassen will sich Musiala aber angesichts der medialen Aufmerksamkeit um seine Zukunft nicht: „Im Moment konzentriere ich mich auf die Spiele mit der Nationalmannschaft und dem FC Bayern. Ich weiß, dass viele Augen auf meiner Situation liegen, aber ich versuche, mir so wenig Druck zu machen wie möglich.“

Eine große Rolle spielt dabei auch das Umfeld, dass das Ausnahmetalent in München vorfindet: „Ich habe gute Spieler und Trainer um mich herum, die für mich alles einfacher machen. Ich kann ich sein, muss nicht viel nachdenken. Es ist das Ziel jedes Fußballers, eine wichtige Rolle zu haben. Ich bin glücklich, wo ich bin.“ Lob, welches von Vereinsseite in Person zahlreicher Verantwortlicher zuletzt immer wieder zurückgegeben wurde.

„Wie Messi und Ronaldo“

Ein Traum, den sich Musiala am liebsten im Bayern-Trikot erfüllen will, ist die bereits erwähnte Trophäe für den Weltfußballer. „Ja, das ist mein Ziel“, betont der 21-Jährige, „wenn man aufwächst und sieht, wie Lionel Messi und Cristiano Ronaldo die Trophäe halten, will jeder Spieler irgendwann da oben stehen.“

Doch wie auch bei seinem neuen Bayern-Vertrag, mit dem der Dribbler zu den Großverdienern im Klub aufsteigen will, geht Musiala das Ganze gelassen an: „Aber wichtig ist, mich nicht unter Druck zu setzen, sondern einfach zu spielen und zu versuchen, mit dem FC Bayern und der Nationalmannschaft Titel zu gewinnen. Dann hat man vielleicht irgendwann die Möglichkeit, Weltfußballer zu werden.“