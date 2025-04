Beim FC Bayern ist die Entscheidung, wer am Wochenende gegen Mainz 05 (Samstag, 15:30 Uhr) zwischen den Pfosten steht, gefallen. Laut der ‚tz‘ wird erneut Jonas Urbig (21) das Tor hüten und den wiedergenesenen Manuel Neuer (39) vertreten. Der Münchner Tageszeitung zufolge will der FCB bei Neuer kein Risiko eingehen. Seit sechs Wochen fällt der Routinier mit einer Wadenverletzung aus und dürfte erst am nachfolgenden Spieltag ins Tor zurückkehren. Am heutigen Freitag konnte der ehemalige DFB-Keeper erstmals wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren.

In Neuers Abwesenheit präsentierte sich Urbig in den vergangenen Wochen als guter Vertreter und hinterließ in seinen bisherigen 13 Spielen für den FCB einen ordentlichen Eindruck. Ein kleiner Vorgeschmack auf die kommende Saison. Dann soll dem Vernehmen nach eine strategische Spielverteilung für das Duo etabliert werden, sodass der Winterneuzugang aus Köln behutsam an die Rolle als Neuer-Nachfolger herangeführt wird.