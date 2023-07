Barça-Angebot für BVB-Flirt

Der FC Barcelona bemüht sich konkret um die Verpflichtung von Rechtsverteidiger Iván Fresneda. Wie der Journalist Gerard Romero berichtet, trafen sich die Berater des 18-Jährigen am heutigen Montag mit den Bossen von Real Valladolid, um über das Barça-Angebot zu sprechen.

Die Blaugrana stellen bis zu zehn Millionen Euro Ablöse für Fresneda in Aussicht. Valladolid wiederum zeigt Interesse an Estanis Pedrola aus Barças zweiter Mannschaft. Der 19-jährige Angreifer ist noch bis 2024 an den spanischen Meister gebunden und könnte in den Fresneda-Deal involviert werden.

