Konkurrenz bei Barça: Trennungsgerüchte um ter Stegen

Mehrere Monate musste Marc-André ter Stegen von der Tribüne aus zuschauen, wie der FC Barcelona und Trainer Hansi Flick einen rasanten Wiederaufstieg in La Liga und im europäischen Fußball feierten. Gegen Ende der Spielzeit durfte der Nationaltorhüter endlich wieder eingreifen und seine Kameraden mit der Kapitänsbinde aufs Spielfeld führen.

Dass der 33-jährige Mönchengladbacher in der kommenden Spielzeit wieder als klare Nummer eins der Katalanen ins Rennen geht, ist jedoch nicht in Stein gemeißelt. Laut der ‚as‘ könnte das den Torhüter dazu bewegen, über einen Wechsel nachzudenken. Hinsichtlich der Weltmeisterschaft 2026 will ter Stegen regelmäßig spielen, um sich beim Großturnier in Nordamerika in Topform zu präsentieren.

Bei Barça bahnt sich aber ein Stühlerücken auf der Torhüterposition an. Ter Stegen ist wieder zurück, Wojciech Szczesny (35) vertrat ihn hervorragend und soll seinen Vertrag verlängern und mit Joan García von Espanyol Barcelona steht ter Stegens designierter Nachfolger schon auf der Matte. Der 24-Jährige wird im Sommer definitiv zu einem größeren Verein wechseln und Barcelona mischt kräftig mit im Werben um den begehrten Schlussmann.

García in den Startlöchern

Im Falle eines Wechsels zum Stadtrivalen stand bisher eine Leihe für García im Raum, die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet aber, dass der Keeper kein Freund von dieser Idee ist. Vielmehr sei er gewillt, sich sofort bei seinem nächsten Arbeitgeber durchzusetzen. Es wäre allerdings reine Spekulation, dies schon als Kampfansage an ter Stegen und Szczesny zu werten.

Neben García zeigten die Barça-Bosse kürzlich auch Interesse an Bart Verbruggen von Brighton & Hove Albion, wie die französische FT-Partnerredaktion Foot Mercato in Erfahrung brachte. Im Detail fragte man die Konditionen für einen möglichen Transfer des 22-jährigen Niederländers ab.

Klar ist jedoch, dass ter Stegen bei Barça zu den Topverdienern gehört und der katalanische Traditionsklub mittlerweile in jeder Transferphase Probleme hat, aufgrund der Gehaltsobergrenze der Liga neue Spieler für den Spielbetrieb zu registrieren. Heißt es für ter Stegen im Sommer also Konkurrenzkampf statt einhundertprozentigem Stammplatz, könnten möglicherweise beide Seiten über ein vorzeitiges Ende der vertraglich bis 2028 datierten Zusammenarbeit nachzudenken.