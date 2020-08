Hertha: Schwolow zum Schnäppchenpreis?

Wie hoch ist die Ablöse, die Hertha BSC für Alexander Schwolow bezahlt? Hier gehen die Angaben auseinander: Die ‚Bild‘ berichtet von einer Zahlung in Höhe von 3,5 Millionen Euro, während der ‚kicker‘ das Ablöse-Gesamtpaket auf sieben Millionen Euro beziffert.

Fakt ist: Schwolows Ausstiegsklausel, die eine Ablöse von acht Millionen Euro vorgesehen hatte, war ausgelaufen. Deshalb ist der Deal für die Hertha am Ende günstiger geworden. Nebenbuhler Schalke 04, lange beim 28-Jährigen Keeper in der Pole Position, sah sich aber auch so nicht Imstande, die Summe auf einen Schlag zu bezahlen.