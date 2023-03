Olmo-Poker stockt: Leipzig zum Verkauf gezwungen?

RB Leipzig bemüht sich bereits seit geraumer Zeit um eine Verlängerung mit Dani Olmo. Schon Oliver Mintzlaff verhandelte mit dem Spanier, nach dem Rückzug des 47-jährigen Ex-Geschäftsführers übernahm Max Eberl die Gespräche. Zu einem Vertragsabschluss kam es bislang nicht.

Und allmählich könnten die Leipziger unter Zugzwang geraten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, sind im Verlängerungspoker die Eckdaten von Olmos neuem Arbeitspapier bereits abgesteckt. Die Spielerseite zögere aber nach wie vor mit der Unterschrift.

Kein zweiter Fall Laimer

Sollte das auch in den kommenden Monaten so bleiben, bahnt sich eine Trennung zwischen RB und dem 24-jährigen Edeltechniker an. Denn Olmos aktueller Vertrag läuft 2024 aus und laut ‚Bild‘ möchten die Sachsen einen ablösefreien Abgang des Spaniers um jeden Preis verhindern. Mit Konrad Laimer (25) verliert RB schließlich schon einen Leistungsträger ohne finanzielle Kompensation. Den Österreicher zieht es zum FC Bayern.

Olmo war im Januar 2020 für knapp 30 Millionen Euro von Dinamo Zagreb nach Leipzig gewechselt. Seitdem entwickelte er sich zum Leistungsträger und zur festen Größe in der spanischen Nationalmannschaft. In der aktuellen Saison plagen den Offensivspieler jedoch Verletzungen. Erst 13 Mal stand er in der Bundesliga auf dem Platz.