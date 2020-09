Chelsea verleiht Ampadu

Der FC Chelsea hat erneut einen Leiharbeitgeber für Ethan Ampadu gefunden. Wie Sheffield United offiziell bestätigt, läuft der Innenverteidiger in der kommenden Premier League-Saison für die Blades auf. Eine Kaufoption beinhaltet der Deal dem Vernehmen nach nicht.

In der vergangenen Saison stand Ampadu leihweise bei RB Leipzig unter Vertrag, konnte dort aber kaum Spielpraxis sammeln. Nach der Spielzeit standen lediglich sechs Einsätze und 277 Minuten zu Buche. An der Stamford Bridge steht der 19-jährige Waliser noch bis 2023 unter Vertrag.

Welcome to the Blades, Ethan. ✍️ pic.twitter.com/quuGheS07W