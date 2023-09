Erster Wintertransfer: Zahlt Chelsea 93 Millionen?

Fünf Tore in vier Partien sprechen eine deutliche Sprache: Die Offensive des FC Chelsea hat Ladehemmungen. Nicolas Jackson (22), der im Sommer für 37 Millionen Euro vom FC Valencia kam, netzte erst einmal. Talent Deivid Washington (18) spielt noch keine Rolle, Christopher Nkunku (25) und Armando Broja (21) fallen verletzt aus.

Kein Wunder also, dass der ohnehin spendierfreudige Premier League-Klub bereits mit dem Gedanken spielt, im Winter nachzurüsten. Laut dem ‚Evening Standard‘ beschäftigen sich die Blues mit einem Wintertransfer von Ivan Toney vom FC Brentford.

In der zurückliegenden Saison war der 27-Jährige in 35 Einsätzen für die Bees an starken 26 Treffern direkt beteiligt (21 Treffer, fünf Vorlagen). In Brentford rechnet man sich daher gute Chancen aus, den Engländer gewinnbringend verkaufen zu können.

Auf bis zu 93 Millionen Euro hofft der Verein um Trainer Thomas Frank laut der ‚Times‘. 2020 ließ sich Brentford die Dienste des Rechtsfußes gerade einmal 5,60 Millionen Euro kosten. Es winkt ein großes Transferplus.

Noch gesperrt

Aktuell kann Toney die Spiele seines Klubs und der Premier League allerdings nur vom Sofa aus verfolgen. Der Stürmer wurde vom englischen Fußballverband wegen Verstößen gegen die Wett-Regularien für satte acht Monate gesperrt und kann erst im Januar 2024 wieder aktiv eingreifen. Dann jedoch könnte für Toney der nächste Schritt auf der Karriereleiter anstehen.