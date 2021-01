Leverkusen - Frankfurt: So könnt ihr das DFB-Pokalspiel live sehen

In der Partie zwischen Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt kämpfen am heutigen Dienstagabend zwei Bundesligisten um den Einzug in die dritte Runde des DFB-Pokals, in der der Sieger dann auf Rot-Weiss Essen treffen wird. Beide Klubs können in ihrer jüngeren Vergangenheit auf große Erfolge im DFB-Pokal zurückschauen: Frankfurt stand in den Jahren 2017 und 2018 zweimal in Folge im Finale und feierte im zweiten Anlauf schließlich auch den Pokalsieg. Die Leverkusener zogen erst im vergangenen Jahr ins Endspiel ein, scheiterten da jedoch am FC Bayern München.

Leverkusen vs. Frankfurt live im TV und im Live-Stream

Das Duell zwischen Bayer und der Eintracht findet am Dienstag, den 12. Januar statt. Der Anstoß ist planmäßig um 20:45 Uhr. Der Bezahlsender Sky übertragt die Partie live und exklusiv. Die Übertragung beginnt bereits um 20:30 Uhr auf Sky Sport 1 HD. Kommentator der Begegnung ist Marcus Lindemann. Im Free-TV wird das Spiel nicht gezeigt.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Duell zwischen Leverkusen und Frankfurt weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen nötigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.