Bayern-Kandidat: De Zerbis Forderungen an Brighton

Roberto De Zerbi hat sich ein weiteres Mal zu den Spekulationen rund um seine Person geäußert. Auf der gestrigen Pressekonferenz nach dem 0:0-Unenschtschieden zwischen Brighton & Hove Albion und dem FC Brentford sagte der 44-jährige Italiener: „Mein Ehrgeiz ist der selbe wie der meiner Spieler und meiner Fans. Wenn ich etwas anderes gesagt habe, vielleicht etwas Stärkeres, dann nur, um Brighton Druck zu machen. Mein Verein muss in jeder Saison, in jedem Transferfenster etwas mehr geben, in der Organisation besser arbeiten, nicht ich selbst.“

Vergangene Woche ließ De Zerbi, der unter anderem mit den freiwerdenden Trainerposten beim FC Bayern und FC Liverpool in Verbindung gebracht wird, durchblicken, dass er sich in Bezug auf seine Zukunft noch nicht entschieden hat. „Ich möchte immer meine Meinung sagen“, fuhr der Fußballlehrer fort, „aber für den Verein, nicht für mich, um zu kämpfen oder sonst etwas. Der Verein ist wichtiger als die Trainer, und das weiß ich sehr gut.“