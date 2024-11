Davies-Berater reagiert auf Real-Berichte

Der Berater von Alphonso Davies hat Berichte aus Spanien zurückgewiesen, wonach sich der Linksverteidiger bereits mit Real Madrid auf einen Vertrag geeinigt haben soll. Gegenüber der ‚tz‘ sagte Nedal Huoseh: „Das ist nicht wahr. Obwohl der Spieler viele Optionen hat, haben wir uns mit keinem Verein geeinigt. Bayern könnte auch eine Option sein. Alle Berichte, die etwas anderes behaupten, sind falsch.“

Die Marca hatte am gestrigen Freitag behauptet, dass Davies in wenigen Wochen am 2. Januar mit einer Vertragsunterschrift seinen Wechsel zu Real besiegeln wird. Zuvor hatte auch Relevo berichtet, dass der Bayern-Profi den Königlichen seine Zusage erteilt hat. An der Säbener Straße hat man die Hoffnung auf einen Verbleib des 24-Jährigen aber noch nicht aufgeben. Zuletzt hatte Bayern sein Vertragsangebot für den Kanadier noch ein letztes Mal aufgebessert und wartet seitdem auf eine Antwort von Davies.