Cancelo-Transfer vor Abschluss

Vor wenigen Tagen wurde bereits von einem möglichen Wechsel von João Cancelo zu Al Hilal berichtet, nun scheint alles in trockenen Tüchern zu sein. Laut ‚L’Équipe‘ haben sich die Saudis mit Manchester City auf eine Ablöse in Höhe von 25 Millionen Euro verständigt. Die französische Tageszeitung geht von einem Abschluss am heutigen Montagabend, spätestens am morgigen Dienstag aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem 30-jährigen Außenverteidiger winkt in Saudi-Arabien ein Jahresgehalt von 15 Millionen Euro – wohlgemerkt noch ohne Prämien. Für drei Jahre soll Cancelo bei Al Hilal unterzeichnen. In der vergangenen Saison war Cancelo an den FC Barcelona ausgeliehen. Die Katalanen hätten den Portugiesen gerne verpflichtet, konnten die dafür notwendigen Gelder aber nicht auftreiben.