Kontaktaufnahme: Matip zurück in die Bundesliga?

Auf der Suche nach einem erfahrenen Innenverteidiger ist Bayer Leverkusen neben Mats Hummels (35/vereinslos) offenbar auch bei Joel Matip hängengeblieben. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat der Deutsche Meister bereits Kontakt zum 32-Jährigen und dessen Umfeld aufgenommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit einem anderen Klub muss man sich nicht herumschlagen, schließlich ist Matip seit seinem Vertragsende beim FC Liverpool am 30. Juni vereinslos. Die Bundesliga kennt er aus 194 Spielen im Trikot von Schalke 04 bestens. 2016 holte ihn Jürgen Klopp dann nach Anfield.

Lese-Tipp

„Xabis Pläne ändern“: Bayers Luxus-Einkauf legt los

Sofern Matip fit war, war er in der Regel auch gesetzt bei den Reds. Doch Verletzungen pflasterten den Weg des 27-fache kamerunischen Nationalspielers. Sage und schreibe 137 Partien verpasste er in seiner Zeit auf der Insel verletzt. So auch einen Großteil der Vorsaison, in der er sich Anfang Dezember das Kreuzband riss.