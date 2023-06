Pirlo trainiert wieder in Italien

Andrea Pirlo steht wieder in seiner Heimat als Trainer an der Seitenlinie. Serie A-Absteiger Sampdoria Genua gibt die Verpflichtung der Italien-Legende als neuen Cheftrainer bekannt. Pirlo unterzeichnet in der Hafenstadt einen Vertrag bis 2025. Zuletzt hatte der 44-Jährige den türkischen Erstligisten Karagümrük betreut.

Für Pirlo ist es der erste Trainerjob in Italien seit der Saison 2020/21. Damals coachte der ehemalige Mittelfeldspieler seinen früheren Klub Juventus Turin. Bei der Alten Dame endete das Engagement nach Platz vier in der Liga sowie dem Gewinn der Coppa Italia.

