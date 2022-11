Hack spricht über Wechselgerüchte

Robin Hack denkt nicht daran, Arminia Bielefeld im Winter zu verlassen. Der Arminia-Profi entgegnet auf entsprechende Nachfrage von ‚Transfermarkt.de‘: „Grundsätzlich fühle ich mich momentan extrem wohl. Der positive Trend ist klar erkennbar. Ich will nicht flüchten, dafür gibt es überhaupt keinen Grund.“ Hack schränkt jedoch ein: „Aber wenn sich möglicherweise eine Option auftun sollte, die für alle Seiten passt, würde ich darüber nachdenken. Dennoch: Es macht in letzter Zeit Spaß in Bielefeld.“

Der 24-jährige Offensivspieler zählt beim Zweitligisten zu den Leistungsträgern, kommt in 19 Pflichtspielen auf 15 Scorerpunkte (neun Tore, sechs Assists). Hack betont: „Jeder will das Maximum aus seiner Karriere herausholen, das möchte ich natürlich auch. Die 1. Liga ist mein Ziel. Das kann mit Arminia Bielefeld oder einem anderen Verein passieren.“ Im vergangenen Sommer habe es „ein, zwei Möglichkeiten im Ausland“ gegeben – dem Vernehmen nach waren der FC Basel und Celtic Glasgow an Hack interessiert.