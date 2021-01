Leipzig-Talent Borkowski vor Leihe

Angreifer Dennis Borkowski (19) soll andernorts Spielpraxis sammeln. Nach Informationen von Guido Schäfer, Chefreporter der ‚Leipziger Volkszeitung‘, steht eine Leihe zum 1. FC Nürnberg unmittelbar bevor.

Zweimal und insgesamt neun Minuten kam Borkowski bislang in der Bundesliga zum Einsatz. In Nürnberg träfe der U19-Nationalspieler auf Cheftrainer Robert Klauß, der bis zum Ende der vergangenen Saison als Assistent von Julian Nagelsmann in Leipzig tätig war.