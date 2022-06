Freiburg gibt Thiede ab

Niclas Thiede verlässt den SC Freiburg endgültig. Wie die Breisgauer mitteilen, schließt sich der 23-jährige Torhüter dem SC Verl an. Beim Drittligisten stand der gebürtige Hagener in der vergangenen Spielzeit bereits auf Leihbasis zwischen den Pfosten.

Thiede war 2018 aus der Jugend des VfL Bochum nach Freiburg gewechselt und kam vorrangig für das Regionalliga-Team zum Einsatz. Im Oktober 2019 beim 0:2 gegen Union Berlin bestritt Thiede sein einziges Spiel für die Profis.

Niclas Thiede wechselt vom #SCF fest zum SC Verl. Der 23-jährige Torhüter war in der vergangenen Saison bereits an den Drittligisten ausgeliehen.



Viel Erfolg in Verl, Niclas!https://t.co/W6sAXlUHzA