United: Amorims erste Worte

Rúben Amorim hat seine Pläne für Manchester United dargelegt. Im Gespräch mit den Vereinsmedien der Red Devils kündigte der neue Coach an, seine Spielidee schnellstmöglich auch in Manchester umsetzen zu wollen: „Sie könnten es mögen oder nicht, ich weiß es nicht, aber Sie werden eine Idee sehen. Sie werden eine Positionierung sehen. Sie werden etwas sehen, das wir auf diesem Niveau erreichen wollen. Das kann ich garantieren.“

Bei Sporting Lissabon ließ der Portugiese seine Mannschaft fast ausschließlich im 3-4-3 agieren. Etwas, was dem derzeitigen United-Kader nicht wirklich zugetraut wird. Amorim sagte weiter: „Wenn ich als Spieler oder als Teamkollege von Manchester United denke, dann geht es nicht um ein System oder eine Formation – es geht um den Charakter der Spieler, die Art und Weise, wie sie den Verein sehen. Wir müssen uns also darauf konzentrieren, bevor wir uns damit befassen, wie wir spielen, wie wir pressen. Das Wichtigste ist für mich im Moment, die Prinzipien, die Identität und den Charakter zu schaffen, die wir in der Vergangenheit hatten.“