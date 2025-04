United mischt bei 45-Millionen-Talent mit

Die Verantwortlichen von Manchester United sind offenbar heiß auf Franco Mastantuono. Im Werben um den 17-jährigen Argentinier von River Plate sind die Red Devils jedoch nicht alleine, wie die ‚Daily Mail‘ berichtet. United hat Konkurrenz aus der eigenen Liga vom FC Chelsea und vom FC Arsenal. Aber auch Real Madrid, der FC Barcelona, Atlético Madrid und Inter Mailand sollen großes Interesse an einer Verpflichtung des heiß gehandelten Teenagers haben.

Für einen Transfer müssten die Vereine tief in die Taschen greifen. Unterhalb der bei 45 Millionen Euro angesetzten Ausstiegsklausel wird Mastantuono dem Vernehmen nach nicht zu haben sein. In der laufenden Saison kam der Offensivspieler für seinen Heimatklub wettbewerbsübergreifend zu zwölf Einsätzen, dabei erzielte er drei Treffer und lieferte zwei Assists. Er gilt als eines der größten Talente Südamerikas und dürfte im Sommer nach seinem 18. Geburtstag am 14. August den Sprung in eine europäische Topliga wagen.