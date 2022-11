Volland hakt WM-Teilnahme ab

Kevin Volland glaubt nach eigener Aussage nicht an eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Katar. Im Gespräch mit ‚t-online.de‘ sagt der 30-Jährige: „Ich mache mir keine große Hoffnungen, bei der WM dabei zu sein. Ich bin das letzte Mal im November 2021 für Deutschland aufgelaufen, bin seitdem trotz guter Leistungen in Monaco nicht berücksichtigt worden.“

Im vorläufigen 55er-Aufgebot von Bundestrainer Hansi Flick hat es Volland jedoch geschafft: „Das kann ich an dieser Stelle bestätigen.“ Der Angreifer der AS Monaco hat auch Gründe parat, warum es am Ende nicht für das finale DFB-Aufgebot reichen könnte: „Wenn ich nicht mit der Verletzung zu Saisonbeginn zu kämpfen gehabt und stattdessen konstant Topleistungen geliefert hätte, würde es vielleicht noch einmal anders aussehen, aber so kann ich meine Situation doch sehr realistisch einschätzen.“ Volland kommt für Monaco in der laufenden Saison auf vier Treffer in zehn Partien, verpasste aufgrund von Sprunggelenksproblemen allerdings auch sieben Pflichtspiele.