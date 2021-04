Villarreal: 10 Millionen für Deulofeu?

Angreifer Gerard Deulofeu von Udinese Calcio weckt offenbar großes Interesse in Spanien. Wie ‚El Periódico Mediterráneo‘ berichtet, beschäftigt sich Unai Emery, Trainer des FC Villarreal, mit einer Verpflichtung des 27-Jährigen. Die kolportierte Ablösesumme soll sich auf rund zehn Millionen Euro belaufen.

Deulofeu wechselte im Januar vom FC Watford nach Udinese. Zuvor war er bereits an die Italiener verliehen. Der Vertrag des spanischen Nationalspielers ist noch bis 2024 datiert. In dieser Saison schoss der Rechtsfuß für den Tabellenzwölften der Serie A wettbewerbsübergreifend in 15 Einsätzen zwei Tore und lieferte zwei Assists.