Mit Wirtz & Musiala: Fünf Stars auf Peps Krisen-Wunschliste

Die ganze Fußballwelt blickt aktuell auf Manchester City und verfolgt die Ergebniskrise der Skyblues mit großem Interesse, nicht selten auch mit Schadenfreude. Der teuerste Kader der Welt brachte es unter Pep Guardiola in den vergangenen 14 Pflichtspielen nur zu zwei Siegen, darunter das schmeichelhafte 2:0 bei Leicester City am heutigen Sonntag.

Den Niedergang der Mannschaft schob der City-Coach auch im Anschluss an das magerer 1:1 gegen den FC Everton erneut vor allem auf die Verletzungsmisere des Klubs: „Wie viele Jahre waren wir unglaublich beständig, aber jetzt sind wir ein bisschen unten und der Hauptgrund dafür ist, dass so viele wichtige Spieler verletzt sind.“ Vor allem im Defensivbereich muss der Katalane auf einige Spieler verzichten, mehrere fallen noch Monate aus. Daher rief Guardiola im Anschluss an die Partie gegen die Toffees zur großen Transferoffensive auf.

Kurzfristiger Bedarf und langfristige Planung

„Wir müssen Spieler verpflichten. Auf jeden Fall“, forderte der Starcoach. Wie die ‚Times‘ berichtet, hat Guardiola dabei klare Vorstellungen. Einige Spieler sollen am liebsten sofort kommen und bereits in der Rückrunde helfen, andere sollen eher für den zukünftigen Umbruch im Visier sein. Immerhin besitzt City nicht nur den teuersten, sondern auch einen der ältesten Kader der Liga. Die Maßgabe des 53-Jährigen lautet daher: „Grundsätzlich muss es darum gehen, dass der Verein Spieler für die nächsten vier oder fünf Jahre holt.“

Den größten Bedarf habe der Coach in der Abwehr und dem Mittelfeldzentrum ausgemacht. Laut der ‚Times‘ kommen für diese Positionen Martín Zubimendi (25), Bruno Guimaraes (27), Jamal Musiala (21), Florian Wirtz (21) und Marc Guéhi (24) in Frage. Zubimendi und Guimaraes könnten die verletzungsbedingte Abwesenheit von Weltfußballer Rodri abfedern und gelten als Ziele für diesen Winter. Da Guimaraes bei Newcastle United jedoch absoluter Stammspieler ist, dürfte sich ein Transfer laut der englischen Tageszeitung als zu teuer erweisen.

Teure Wunschliste

Deutlich wahrscheinlicher ist, dass City bei Zubimendi ernst macht, der noch bis 2027 an Real Sociedad gebunden ist und einem Transfer in die Premier League gegenüber offen scheint. Guéhi wiederum dürfte ebenfalls nicht günstig zu verpflichten sein und hat überdies den FC Liverpool als Traumziel auserkoren. Crystal Palace hatte erst im Sommer ein Angebot von Newcastle United in Höhe von etwa 70 Millionen Euro für den Innenverteidiger abgelehnt. Der Vertrag des englischen Nationalspielers läuft jedoch lediglich noch bis 2026. Spätestens im Sommer dürfte das den Preis ordentlich drücken.

Bleiben noch Musiala und Wirtz. Beide gelten als kommende Weltstars und könnten die Nachfolge von Kevin De Bruyne (33) antreten. Der Vertrag des belgischen Spielmachers läuft im Sommer aus, derzeit sieht alles nach einem Abschied von ManCity aus. Beide Personalien gelten aber laut der ‚Times‘ als „unwahrscheinliche Transfers“ – in diesem Winter allemal.

Realistischere Optionen

Musiala könnte für den Sommer ein Thema werden, da sein Vertrag in München 2026 ausläuft. Aktuell spricht aber vieles für einen Verbleib beim deutschen Rekordmeister. Wirtz steht dem Vernehmen nach bei Bayer Leverkusen vor einer Verlängerung bis 2028 zu deutlich verbesserten Bezügen.

Vor allem bei der Nachfolge von De Bruyne sieht die ‚Times‘ daher eher andere Alternativen: „Eine realistischere Option wäre es, sich auf eine Handvoll weniger teurer aufstrebender Stars zu konzentrieren und ihnen beim Aufstieg zu helfen. Unter der Anleitung von Guardiola sind die Karrieren von Leroy Sané, Bernardo Silva und Julián Álvarez von einem relativ niedrigen Niveau aus in die Höhe geschossen.“