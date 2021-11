Fürth: Fein-Abgang im Winter?

Die Wege von Adrian Fein und der SpVgg Greuther Fürth könnten sich schon im Januar wieder trennen. Dies berichtet der ‚kicker‘. Alle drei am Leihgeschäft beteiligten Parteien seien unzufrieden mit der aktuellen Situation. Der Mittelfeldspieler kam in dieser Saison in der Liga erst zu zwei Kurzeinsätzen.

Der FC Bayern hatte Fein im Sommer nach Fürth verliehen, damit er dort Spielpraxis sammelt. „Ich bin zu hundert Prozent davon überzeugt, dass er mit seiner Art Fußball zu spielen, zu uns passt“, sagte Stefan Leitl Mitte Oktober. Das Vertrauen schenkt der Coach dem 22-Jährigen jedoch nicht. An die Bayern ist Leitl noch bis 2023 gebunden.