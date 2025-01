Arsenal: Arteta macht Titel-Ansage

Mikel Arteta sendet im englischen Titelrennen eine Botschaft an den FC Liverpool. Auf der Pressekonferenz vor dem Ligaduell mit dem FC Brentford am heutigen Neujahrsabend (18:30 Uhr) kündigte der Trainer des FC Arsenal an, den Druck auf den Spitzenreiter im neuen Jahr erhöhen zu wollen: „Wir müssen weiterhin wie ein Hammer sein, jeden Tag da sein, und wenn jemand alle Spiele gewinnt, dann gratulieren wir ihm und gehen in die nächste Saison. Aber wenn nicht – was in der Geschichte noch nie passiert ist – dann werden wir da sein.“

Die Gunners liegen nach 18 Spielen neun Punkte hinter den Reds. Liverpool hat in dieser Saison bislang nur eine Niederlage hinnehmen müssen, als es gegen den Zweitplatzierten Nottingham Forest antrat. Diesen möchte Arsenal in der abschließenden Partie des Spieltags mit einem Dreier gegen die Bees überholen und näher an den Tabellenführer heranrücken. Die Mannschaft von Arne Slot hat jedoch noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.