Fortuna-Keeper vor Leihe nach Darmstadt

Für Karol Niemczycki von Fortuna Düsseldorf geht es offenbar zur Ligakonkurrenz. Wie das polnische Portal ‚meczyki.pl‘ berichtet, steht der Torhüter vor einem Leihwechsel zum SV Darmstadt. Zu einer möglichen Kaufoption werden im Bericht keine Angaben gemacht.

Bei den Lilien soll der 24-jährige Schlussmann in der kommenden Saison Spielpraxis sammeln. in Düsseldorf kam Niemczycki lediglich zu drei Profieinsätzen, hinzu kamen drei Partien für die Zweitvertretung in der Regionalliga West.