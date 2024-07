Bericht: Mané plant Rückkehr

Sadio Mané hat konkrete Zukunftsvorstellungen. Aus einem Bericht der ‚Salzburger Nachrichten‘ ist zu entnehmen, dass der senegalesische Außenstürmer 2025 an seine ehemalige Wirkungsstätte zurückkehren möchte. Demzufolge will der 32-Jährige noch ein Jahr in Saudi-Arabien bei Al Nassr bleiben und anschließend bei RB Salzburg aufschlagen. Bereits vor seinem Wechsel auf die Insel 2016 zum FC Southampton kam der 107-fache Nationalspieler für zwei Jahre bei RB zum Einsatz.

Sein aktueller Vertrag beim Ronaldo-Klub läuft allerdings noch bis 2026. Entsprechend müssten die Österreicher eine Ablösesumme aufbringen. Mané selbst, im vergangenen Jahr für 30 Millionen Euro vom FC Bayern zu den Saudis gewechselt, soll zu deutlichen Gehaltseinbußen bereit sein, da er „in der Nähe seines Sohnes leben möchte“, so die vereinsnahe Tageszeitung.