Eintracht: Ekitike macht Fitness-Sprung

Hugo Ekitike hat inzwischen offenbar das Fitness-Level erreicht, das er für längere Einsätze in der Bundesliga benötigt. Wie der ‚kicker‘ berichtet, ist von Vereinsseite durchgeklungen, dass der Mittelstürmer die körperlichen Rückstände, die er bei seiner Verpflichtung hatte, mittlerweile aufgeholt hat.

Ekitike kommt seit seinem Transfer im Winter auf sieben Bundesliga-Einsätze über insgesamt 193 Minuten. Dass der Edeltechniker der Eintracht helfen kann, hat er in Momenten bereits gezeigt. Es wäre daher nicht verwunderlich, wenn der Franzose am kommenden Spieltag gegen Union Berlin (Samstag, 15:30 Uhr) in der Startelf zu finden wäre.