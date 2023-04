Profivertrag für Köln-Talent

Beim 1. FC Köln hält man große Stücke auf den 19-jährigen Elias Bakatukanda. Wie der Bundesligist aus dem Rheinland bekanntgibt, hat der Innenverteidiger an seinem heutigen Geburtstag seinen ersten Profivertrag bei den Geißböcken unterschrieben. Bakatukandas neues Arbeitspapier läuft bis 2026.

Der gebürtige Kölner kam in dieser Saison vornehmlich für die A-Junioren des FC zum Einsatz. Zweimal berief Steffen Baumgart den U19-Nationalspieler aber auch schon in den Profikader. Auf sein Debüt in der Bundesliga wartet der Youngster noch. Für Bakatukanda ist mit dem Profivertrag ein Traum in Erfüllung gegangen: „Der FC ist mein Heimatverein – und ich bin stolz darauf, seit der U8 das Trikot meiner Stadt zu tragen.“

