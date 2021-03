Nürnberg: Möller-Daehli wird teuer

Der 1. FC Nürnberg müsste für eine Festverpflichtung von Mats Möller Daehli (26) wohl vergleichsweise tief in die Tasche greifen. Laut ‚Bild‘ wären in dem Fall 1,5 Millionen Euro an den KRC Genk fällig – fast genauso viel (1,6 Millionen Euro) gab der Zweitligist insgesamt für seine Neuzugänge dieses Jahr aus.

„Das wird eine Aufgabe von Olaf Rebbe (künftiger Sportdirektor, Anm. d. Red.) und mir, den wirtschaftlichen Voraussetzungen zu trotzen und ein gutes Team zusammenzustellen, in dem zum Beispiel auch Mats einen Platz haben kann“, sagt Sportvorstand Dieter Hecking, „ob wir dafür Leistungsträger verkaufen müssen, kann ich noch nicht sagen. Letztlich ist das Transfergeschäft aber so, dass man nur das ausgeben kann, was man auch einnimmt.“