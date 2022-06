Aston Villa vollzieht Carlos-Transfer

Der Wechsel von Diego Carlos zu Aston Villa ist endgültig in trockenen Tüchern. Nachdem der englische Erstligist den Transfer bereits angekündigt hatte, gibt der Klub nun bekannt, dass der 29-jährige Innenverteidiger 2026 unterschrieben hat.

Carlos kommt vom FC Sevilla, mit dem er 2020 die Europa League gewann. In der abgelaufenen Saison stand der Brasilianer in 45 Pflichtspielen auf dem Feld und schoss drei Tore. Dem Vernehmen nach zahlt Villa 30 Millionen Euro Ablöse.

Aston Villa is delighted to confirm the transfer of Diego Carlos from Sevilla FC for an undisclosed fee! ✅