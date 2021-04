Kohr: Erst Klassenerhalt mit Mainz, dann Eintracht-Rückkehr

Dominik Kohr sieht sich in der kommenden Saison wieder bei Eintracht Frankfurt. Das bestätigt der für die Rückrunde an den 1. FSV Mainz 05 ausgeliehene Profi gegenüber der ‚Sport Bild‘: „Ich bin bis Sommer ausgeliehen und ab dann wieder Spieler von Eintracht Frankfurt. Da habe ich seinerzeit nicht umsonst einen langfristigen Vertrag unterschrieben.“ Kohrs Kontrakt in Frankfurt läuft bis 2024.

Unter der Anzeige geht's weiter

Viele Gedanken über seine Zukunft hat sich der 27-Jährige laut eigener Aussage aber noch nicht gemacht, im Vordergrund steht zunächst der sportliche Erfolg: „Ich möchte erst mein Ziel erreichen, für das ich gekommen bin – den Klassenerhalt.“ Mittlerweile haben die Mainzer 28 Punkte auf dem Konto, was Tabellenplatz 14 bedeutet. Einen großen Anteil daran hat vor allem die starke Rückrunde, in der die 05er bereits starke 21 Zähler geholt haben. Aufgrund der schwachen Hinrunde ist der Relegationsplatz jedoch nur zwei Punkte entfernt.