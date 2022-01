Aubameyang: Ausweg Newcastle?

Newcastle United will dem beim FC Arsenal in Ungnade gefallenen Pierre-Emerick Aubameyang offenbar einen Ausweg anbieten. Wie der ‚Daily Mirror‘ berichtet, haben sich die Magpies nach einer Ausleihe bis zum kommenden Sommer erkundigt. Darüber hinaus wollen sich die Nordengländer eine Kaufoption in Höhe von umgerechnet rund 24 Millionen Euro sichern.

Aubameyang hatte sich nach einem Frankreich-Ausflug zur Familie zu spät zurückgemeldet und darüber hinaus gegen Corona-Auflagen verstoßen. Infolgedessen musste er sein Kapitänsamt abgeben und ist seit dem 11. Dezember suspendiert. Arsenal-Coach Mikel Arteta versicherte aber zuletzt, dass die Degradierung nicht endgültig ist.