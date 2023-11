Ajax: Sonderlob für Ex-SGE-Profi Ramaj

John van ‘t Schip ist voll des Lobes für Diant Ramaj. Der neue Trainer von Ajax Amsterdam sagte nach der gestrigen Partie des Eredivisie-Klubs gegen den FC Volendam (2:0): „Er war großartig. Er war gut am Ball, aber auch in den Paraden, dafür steht er. Er hat einen fantastischen Job gemacht.“ Für Ajax war es der erste Sieg in der Liga seit August.

Ramaj wechselte im vergangenen Sommer für fünf Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zum niederländischen Rekordmeister. Zu Saisonbeginn saß der 22-Jährige zunächst auf der Bank, die vergangenen zwei Ligapartien profitierte der ehemalige DFB-Junioren-Nationalspieler aber von den Torwartproblemen seines neuen Arbeitgebers. Sowohl Stammkeeper Gerónimo Rulli (31) als auch dessen Stellvertreter Jay Gorter (23) fallen verletzt aus. Dementsprechend durfte Ramaj über die vollen 90 Minuten ran.