Trainerfrage geklärt: Ajax präsentiert Steijn-Nachfolger

John van ‘t Schip wird künftig bei Ajax Amsterdam an der Seitenlinie stehen. Wie die Godenzonen bekanntgeben, erhält der 59-Jährige einen Vertrag bis 2025. Van ‘t Schip, der seine Karriere als Profi bei Ajax begann, übernimmt interimsweise als Chefcoach, ehe er im kommenden Jahr eine Stelle im Management antritt. Zuletzt trainierte der Niederländer von 2019 bis 2021 die griechische Nationalmannschaft. Zuvor war er unter anderem bei PEC Zwolle und Melbourne City in der Verantwortung. Van ‘t Schip soll den kriselnden Traditionsklub und derzeitigen Tabellenletzten der Eredivisie in sicheres Fahrwasser bringen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Van ‘t Schip sagt zu seinem Comeback: „Ich bin froh, dass es zustande gekommen ist und ich freue mich sehr darauf, bei dem Verein anzufangen, bei dem es auch für mich einmal angefangen hat. Nach den Gesprächen, die ich mit allen Beteiligten geführt habe, habe ich ein sehr gutes Gefühl dabei. Ajax muss schnell den sportlichen Weg nach oben einschlagen und ich freue mich darauf, daran zu arbeiten.“

Lese-Tipp

Große Sorgen um Ex-Bundesligaprofi Dost

Auch Geschäftsführer Jan van Halst freut sich auf die Zusammenarbeit: „John ist ein echter Ajax-Anhänger, der im In- und Ausland viel Erfahrung gesammelt hat – sowohl auf als auch neben dem Platz. Für uns ist er im Moment die richtige Person, um eine Trendwende einzuleiten. Zunächst einmal als Cheftrainer der ersten Mannschaft. Längerfristig ist eine weitere technische Aufgabe für ihn vorgesehen. John hat bereits als Assistenztrainer gut mit Michael Valkanis zusammengearbeitet und wir denken, dass Michael eine willkommene Ergänzung für unseren technischen Stab sein wird.“