Henderson verabschiedet sich

Die Zeit von Jordan Henderson bei Ajax Amsterdam ist abgelaufen. Wie der ‚Telegraaf‘ berichtet, ist der 35-Jährige ins Trainingslager der Niederländer nachgereist, um sich von seinen Teamkollegen zu verabschieden. Wohin es den zentralen Mittelfeldspieler zieht, ist noch nicht klar.

Schon länger wurde über den Abschied des Engländers spekuliert – unter anderem wird er mit einer Rückkehr in die Premier League und einem Wechsel zu Olympique Marseille in Verbindung gebracht. Bei Ajax wurde er seit seiner Ankunft vor eineinhalb Jahren schnell zur Führungskraft. Er ging als Kapitän voran. Da er allerdings zu viel Gehalt bezieht, legt der niederländische Hauptstadtklub Henderson keine Steine in den Weg.