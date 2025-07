Henderson verlässt Ajax

Ajax Amsterdam und Jordan Henderson gehen nach eineinhalb Jahren getrennte Wege. Der niederländische Rekordmeister hat dem Wunsch des 35-jährigen Mittelfeldspielers entsprochen, den bis 2026 datierten Vertrag vorzeitig aufzulösen. Der 84-fache englische Nationalspieler war im Januar 2024 nach einem kurzen Intermezzo beim saudi-arabischen Klub Al Ettifaq zu Ajax gewechselt. Henderson stand seitdem 57 Mal für den Hauptstadtklub auf dem Platz.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich möchte allen, die mit Ajax zu tun haben, meine große Dankbarkeit dafür ausdrücken, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, diese unglaubliche Institution in den letzten Jahren zu repräsentieren. Für diesen Verein zu spielen, war an sich schon eine Ehre. Das Privileg, ihn als Kapitän zu führen, war eine noch größere. Ich bedaure nur, dass wir den fantastischen Fans nicht mehr Erfolg beschert haben. Sie haben es verdient, wieder große Titel zu feiern, und ich bin sicher, dass diese Zeit bald kommen wird“, sagt Henderson zu seinem Abschied. Wohin es den Routinier zieht, ist noch offen. Zuletzt wurde er mit seinem Ex-Klub AFC Sunderland und Olympique Marseille in Verbindung gebracht.