Düsseldorf holt Rasmussen

Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat den nächsten Neuzugang unter Dach und Fach gebracht. Die Rheinländer verstärken sich in der Offensive mit Christian Rasmussen von Ajax Amsterdam. Die Fortuna zahlt für den 22-jährigen Rechtsaußen rund eine Million Euro. Rasmussen wurde seit 2019 in der Amsterdamer Jugend ausgebildet und galt als großes Talent. In der vergangenen Saison kam der 1,84 Meter große Linksfuß jedoch lediglich auf zehn Einsätze (ein Tor) in der Eredivisie.

„In diesem Sommer musste ich eine sehr wichtige Entscheidung für mich treffen. Ich hatte einige Möglichkeiten und habe ganz bewusst Düsseldorf gewählt. Fortuna gibt jungen Spielern die Chance sich zu zeigen und zu entwickeln und hat tolle Fans. Ich möchte dem Team mit Toren und Assists helfen den Weg in die Bundesliga zu finden und so viele Spiele wie möglich gewinnen”, sagt Rasmussen über seine Unterschrift. Zur Vertragslaufzeit macht die Fortuna wie gewohnt keine Angaben.