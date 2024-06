Last Minute: Conceição rettet Portugals EM-Start

Als letzte Mannschaften des Wettbewerbs bestritten Portugal und Tschechien ihr EM-Auftaktspiel im verregneten Leipzig. Superstar Cristiano Ronaldo begann seine insgesamt sechste EM in der Startformation. Früh übernahmen die spielerisch deutlich überlegenen Portugiesen die Kontrolle, spielten sich über Dreh- und Angelpunkt Bruno Fernandes mehrere gute Einschussmöglichkeiten heraus. Die tiefstehenden Tschechen brachten allerdings mit harter Abwehrarbeit das 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit knüpfte nahtlos an die erste an – Portugal drückte, Tschechien verteidigte. In der 62. Minute dann der Schock für CR7 und Co.: Einen der wenigen tschechischen Entlastungsangriffe vollendete Lukas Provod mit einem präzisen, halbhohen Schuss von der Strafraumkante zum 1:0. Die Führung hielt allerdings nur wenige Minuten. Ein unglückliches Eigentor von Robin Hranac (69.) stellte den Ausgleich her. Als das Remis schon besiegelt schien, kam Portugals Francisco Conceição kurz vor Schluss (90.+2) glücklich an den Ball, schob aus kurzer Distanz ein und bescherte seiner Mannschaft einen letztlich doch erfolgreichen Start in die EM.