Vidovic spricht über Bayern-Zukunft

Außenbahnspieler Gabriel Vidovic (20) möchte sich langfristig beim FC Bayern München durchsetzen. Im Interview mit ‚Spox.com‘ erklärt der in dieser Saison an Dinamo Zagreb verliehene Kroate: „Ich schaue nur auf das Hier und Jetzt. Natürlich traue ich mir zu, mich bei Bayern langfristig durchzusetzen. Ich glaube an mich und meine Qualitäten.“ Vidovics Arbeitspapier beim deutschen Rekordmeister ist noch bis 2025 gültig. Dinamo besitzt jedoch eine im Leihvertrag verankerte Kaufoption über kolportierte vier Millionen Euro.

Bei Zagreb fühlt sich Vidovic sehr wohl, erzielte in 18 Partien vier Tore und legte drei weitere auf. Im Rückblick auf den vergangenen Sommer hatte der kroatische Hauptstadtklub die beste Überzeugungsarbeit geleistet: „Ich war bei der Asien-Reise dabei, das war eine super Erfahrung, leider habe ich mich dort aber verletzt und war deshalb zwei Wochen raus. Dann habe ich ein paar gute Angebote bekommen, Dinamo war das Beste. Am wichtigsten war mir viel Spielzeit.“