Gerrard verlässt Al Ettifaq

Steven Gerrard bricht seine Zelte in der Wüste ab. Wie Al Ettifaq offiziell mitteilt, wurde sich in beiderseitigem Einvernehmen auf eine Trenung verständigt. Wer in die Fußstapfen des 44-jährigen Engländers treten wird, ist noch nicht bekannt.

Gerrard hatte im Juli 2023 beim saudi-arabischen Klub übernommen. Derzeit liegt Al Ettifaq nur auf Rang zwölf, von den vergangenen 14 Pflichtspielen konnte die Gerrard-Truppe lediglich zwei gewinnen.