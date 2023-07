FC Bayern: Kane bleibt passiv – Tottenham gelassen

Anfang der Woche berichtete die ‚Bild‘, dass sich der FC Bayern mit Harry Kane über einen Transfer einig ist. Ein wichtiger Schritt hin zu einer Verpflichtung des 29-jährigen Stürmers, schließlich kann ein abwanderungswilliger Star gewissen Druck auf seinen aktuellen Klub ausüben, was die Verhandlungen vorantreiben kann.

Im Fall von Kane ist das aber offenbar aktuell nicht der Fall. Wie der Journalist Ben Jacobs berichtet, hat der Torjäger Tottenham Hotspur bislang noch nicht mitgeteilt, dass er den Klub verlassen möchte.

Bei den Spurs sei man dementsprechend gelassen, was einen Abgang das Starstürmers angeht. Jacobs zufolge plant der neue Tottenham-Trainer Ange Postecoglou fest mit Kane für die neue Saison. In einem anstehenden Gespräch wolle der 57-Jährige dies dem Stürmer auch noch einmal persönlich mitteilen.

Nächstes Angebot in Arbeit

Der FC Bayern hat im Transferpoker um Kane bereits ein offizielles Angebot bei Tottenham eingereicht, die Londoner lehnten jedoch ab. Berichten zufolge ist mittlerweile eine zweite Offerte an der Säbener Straße in Arbeit in Höhe von kolportierten 93 Millionen Euro. Die Erwartung ist, dass aber auch diese Summe nicht reichen wird.