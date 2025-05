Bayern: Gute Nachrichten bei Bischof

Tom Bischof wird dem FC Bayern München früher zur Verfügung stehen als zunächst gedacht. Wie FCB-Sportvorstand Max Eberl im Anschluss an das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (2:0) in der Mixed Zone gegenüber den Reportern bestätigte, wird der 19-Jährige bereits vor Beginn der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft zum Rekordmeister stoßen und für das gesamte Turnier zur Verfügung stehen: „Da wir zwischen dem 1. und 10. Juni ein neues Transferfenster haben, werden wir Tom Bischof anmelden können. Er wird da sein.“

Die TSG Hoffenheim, bei der der Youngster eigentlich noch bis Ende Juni unter Vertrag steht, hatte bereits angekündigt, einem früheren Wechsel des U21-Nationalspielers nicht im Weg stehen zu wollen. „Bayern München hat sich schon gemeldet. […] Ich bin so orientiert, dass es eine Lösung geben wird“, erklärte TSG-Sportgeschäftsführer Andreas Schicker vor wenigen Wochen. Eine einvernehmliche Lösung zwischen den Klubs scheint also gefunden worden zu sein und könnte eine geringe Ablöse beinhalten. Um mit dem FCB an der Klub-WM (14. Juni bis 13. Juli) teilnehmen zu können, verzichtet Bischof auf die parallel stattfindende U21-Europameisterschaft in der Slowakei.